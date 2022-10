Bereits den dritten Tag in Folge hat Nordex am Donnerstag einen neuen Auftrag vermeldet. Dieser stammt aus Kroatien und sorgt dafür, dass die ohnehin prall gefüllten Auftragsbücher weiteren Zuwachs erfahren. Der Aktie verleiht das bislang aber keinen Schwung, sie notiert weiter so tief wie seit Anfang Juli nicht mehr.Nordex liefert zehn Turbinen des Typs N149/4.X mit einem Gesamtvolumen von 50 Megawatt. Hinzu kommt ein 20-Jahres-Vertrag für die Instandhaltung mit Verlängerungsoption um weitere zehn ...

