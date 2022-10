Die Position untermauert die erwiesene Performance der Phenom Intelligent Talent Experience-Plattform bei der Erfüllung der Anforderungen an Employee Experience, Engagement und Entwicklung in der gesamten EMEA-Region.

Phenom, der weltweit führende Anbieter von Intelligent Talent Experience, wurde im Fosway 9-Grid für Talent People Success 2022 zum Strategic Challenger ernannt. Fosway identifiziert Unternehmen als Strategic Challenger, die ein fundiertes und breit gefächertes Angebot an Möglichkeiten bereitstellen, um die Bedürfnisse globaler Unternehmenskunden mit komplexen Herausforderungen zu erfüllen, und zwar in höherem Maße als die meisten anderen Lösungen auf dem Markt.

Diese Auszeichnung unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Phenom, Unternehmen bei der Qualifizierung und Entwicklung ihrer Mitarbeiter*innen durch einen KI-gestützten Talentmarktplatz zu unterstützen, der Talente nahtlos auf Grundlage von Fähigkeiten und Kompetenzen, Erfahrung, Interessen, Standort und Karrierewünschen mit den richtigen Entwicklungsmöglichkeiten zusammenbringt. Dies wird erreicht durch:

Career Pathing : Mitarbeiter*innen helfen, ihren nächsten internen Karriereschritt zu gehen und die dafür erforderlichen Fähigkeiten zu erwerben

: Mitarbeiter*innen helfen, ihren nächsten internen Karriereschritt zu gehen und die dafür erforderlichen Fähigkeiten zu erwerben Workforce Intelligence : Qualifikations- und Kompetenzlücken identifizieren und Erkenntnisse sowohl auf Unternehmensebene als auch in den einzelnen Abteilungen gewinnen

: Qualifikations- und Kompetenzlücken identifizieren und Erkenntnisse sowohl auf Unternehmensebene als auch in den einzelnen Abteilungen gewinnen Learning and Development : interne Talente mit personalisierten Kursen ausbilden, um Reskilling und Upskilling ausgehend von ihren angestrebten Karrierepfaden zu ermöglichen

: interne Talente mit personalisierten Kursen ausbilden, um Reskilling und Upskilling ausgehend von ihren angestrebten Karrierepfaden zu ermöglichen Mentoring : Mitarbeiter*innen durch das Zusammenbringen mit passenden Mentor*innen auf ihrem Karriereweg unterstützen

: Mitarbeiter*innen durch das Zusammenbringen mit passenden Mentor*innen auf ihrem Karriereweg unterstützen Gigs : praktische Erfahrungen durch zeitweise Arbeitseinsätze und projektbasierte Aufgaben ermöglichen, die es Mitarbeiter*innen erleichtern, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln

: praktische Erfahrungen durch zeitweise Arbeitseinsätze und projektbasierte Aufgaben ermöglichen, die es Mitarbeiter*innen erleichtern, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln Employee Resource Groups : Engagement, Gemeinschaft und das Gefühl der Zugehörigkeit fördern

: Engagement, Gemeinschaft und das Gefühl der Zugehörigkeit fördern Referrals: Talente schneller finden, indem Mitarbeiter*innen ermutigt werden, offene Stellen in ihren persönlichen und beruflichen Netzwerken zu teilen

"Fähigkeiten und Talente schnell identifizieren zu können und sie mit aktuellen und zukünftigen Möglichkeiten zu verknüpfen, wird für Unternehmen zu einem entscheidenden Faktor, wenn es darum geht, Mitarbeiter*innen schnell umzuschulen", sagte David Wilson, CEO der Fosway Group. "Phenom treibt Innovationen in diesem Bereich permanent voran und verwandelt Daten in Erkenntnisse, aus denen sich konkrete Handlungen für eine bessere Employee Experience ableiten lassen."

"In jeder Branche investieren die stärksten Unternehmen in die Mitarbeiterentwicklung", sagt Mahe Bayireddi, CEO und Mitbegründer von Phenom. "Die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen Angebot und Nachfrage von Fähigkeiten und Kompetenzen verstehen und Mitarbeiter*innen entsprechend schnell weiter- oder umqualifizieren können, wird die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens bestimmen. Mit Intelligent Talent Experience entwickeln Unternehmen ihre Mitarbeiter*innen weiter und binden sie an sich, während sie gleichzeitig bemerkenswerte Erfahrungen ermöglichen."

Die Platzierung von Phenom rundet auch die zweijährige Positionierung als Strategic Leader im Fosway 9-Grid für Talent Acquisition ab, die die Ende-zu-Ende-Vorteile des Einsatzes ihrer vollständigen Intelligent Talent Experience-Plattform aufzeigt. Mehr als 500 globale Unternehmen aus verschiedensten Branchen nutzen die Phenom-Plattform, um sicherzustellen, dass:

Bewerber*innen schneller die richtige Stelle finden und auswählen

Mitarbeiter*innen sich und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln

Personalvermittler*innen höchst produktiv agieren

Manager*innen leistungsstärkere Teams aufbauen

HR die Entwicklung der Mitarbeitenden auf die Unternehmensziele abstimmt

HRIS durch nahtlose Integrationen eine ganzheitliche technische Infrastruktur schaffen

Über Phenom

Phenom hat sich zum Ziel gesetzt, einer Milliarde Menschen zu helfen, den richtigen Job zu finden. Durch KI-gestützte Talent Experiences nutzen Arbeitgeber*innen Phenom, um Mitarbeiter*innen schneller einzustellen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sie länger zu binden. Die Phenom Intelligent Talent Experience Plattform verbindet nahtlos Kandidat*innen, Mitarbeiter*innen, Recruiter*innen, Personalverantwortliche, HR und HRIS und unterstützt über 500 verschiedene und globale Unternehmen mit innovativen Produkten wie Phenom Career Site, Chatbot, CMS, CRM, AI Scheduling, Video Assessments, Kampagnen, University Recruiting, Talent Marketplace, Career Pathing, Gigs, Mentoring und Referrals.

Phenom hat bereits viele Auszeichnungen gewonnen, darunter: Inc. 5000's fastest-growing companies (3 Jahre in Folge), Deloitte Technology's Fast 500 (4 Jahre in Folge), Business Intelligence Group's Artificial Intelligence Excellence Awards (2021 2022) und einen regionalen Timmy Award für die Einführung und Optimierung von HelpOneBillion.com (2020).

Phenom hat seinen Hauptsitz im Großraum Philadelphia und unterhält darüber hinaus Niederlassungen in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und im Vereinigten Königreich.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne www.phenom.com. Folgen Sie Phenom auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube und Instagram.

Über die Fosway Group

Die Fosway Group ist Europas führender HR-Branchenanalyst. Das Fosway 9-Grid bietet eine einzigartige Bewertung der wichtigsten Lern- und Talentförderungsmöglichkeiten, die Unternehmen in EMEA zur Verfügung stehen. Die Analyse basiert auf umfangreichen unabhängigen Untersuchungen und Erkenntnissen aus dem Fosway Corporate Research Network mit über 250 Kundenunternehmen.

Weitere Informationen über das 9-Grid der Fosway Group finden Sie auf der Fosway-Website unter https://www.fosway.com/9-grid/.

