FEELM, das Flaggschiff der Zerstäubungstechnologie von SMOORE, dem weltgrößten Vape-Hersteller, nahm am diesjährigen Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) in Washington D.C. teil und setzte sich dafür ein, dass die Branche kontinuierlich Verbesserungen und Effizienzsteigerungen vorantreibt, anstatt stillzustehen.

FEELM Max awarded the Golden Leaf Award for "Most Promising Innovation" (Photo: Business Wire)

Die Nikotinindustrie arbeitet in rasantem Tempo an Innovationen, um durch wissenschaftliche Forschung und die Entwicklung neuer Produkte einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Als Teilnehmer an einem Round-Table-Gespräch mit dem Titel "Products: Innovation for Tomorrow" erörterte Dr. Shi, der leitende Wissenschaftler des SMOORE American Research Institute, vor mehreren hundert Zuhörern die innovative Richtung, die sein Unternehmen mit neuen Vaping-Produkten einschlägt.

SMOORE hat weltweit 14 Grundlagenforschungsinstitute eingerichtet, mehr als 4.300 Patente angemeldet und mehr als 1.200 F&E-Experten eingestellt, um kontinuierliche Innovationen zu fördern. Im Hinblick auf die Sicherheit hat SMOORE ein One-Stop-Testsystem für die EU-Richtlinie für Tabakerzeugnisse und ein Testlabor für US-amerikanische Vorvermarktungsanträge für Tabakerzeugnisse (Premarket Tobacco Product Application, PMTA) eingerichtet. Dadurch ist FEELM nicht nur zum Technologielieferanten geworden, der den meisten Kundenmarken in der Welt hilft, Genehmigungen für PMTAs zu erhalten, sondern hat auch große Durchbrüche bei der Produktsicherheit und der Effizienz der Nikotinabgabe erzielt.

Dr. Shi sprach ausführlich über diese Erfolge und Produktentwicklungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Senkung des Gefährdungspotenzials beim Tabakkonsum. Er sagte:

"Immer mehr Behörden und öffentliche Organisationen sind über die Gesundheitsrisiken der Nikotinsucht besorgt; das ist eine der Richtungen, die unsere technologische Innovation einschlägt.

"Durch unsere Forschung hoffen wir, die ‚hohe Zufriedenheit bei niedrigem Nikotingehalt' von E-Zigaretten zu erforschen."

Darüber hinaus beschäftigte sich ein großer Teil der Diskussion auf dem GTNF mit Umweltfragen und der Entwicklung einer nachhaltigen Industrie. Im Mai stellte FEELM sein Netto-Null-Ziel vor, das anstrebt, bis 2050 kohlenstoffneutral zu sein. Als Lieferant von Vaping-Herstellern brachte FEELM in diesem Jahr FEELM Max auf den Markt. Dabei handelt es sich um die weltweit erste Einweg-Pod-Lösung mit Keramikspule, die es den Verbrauchern ermöglicht, mehr Züge mit einem besseren Aroma, einem sanfteren Geschmack und einer verbesserten Konsistenz zu genießen.

Außerdem wird das vollautomatische Werk von FEELM derzeit aufgerüstet und in Zukunft zu einer umweltfreundlichen Fabrik umgebaut, was die Kohlenstoffemissionen im Produktionsprozess erheblich reduzieren und Kunden dabei unterstützt, einen Teil des Kohlenstoffausstoßes ihrer Produkte zu verringern, bevor sie auf den Markt kommen.

Im Rahmen des GTNF wurde FEELM mit dem Golden Leaf Award für das "vielversprechendste neue Produkt" ausgezeichnet. In seiner Rede anlässlich der Preisverleihung sagte Dr. Shi: "Vielen Dank an unsere Partner innerhalb der Branche für die Unterstützung und das Vertrauen, das sie uns seit der Einführung von FEELM entgegengebracht haben, und für ihre kontinuierliche Unterstützung im Laufe der Jahre. Wir werden uns bemühen, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um auf dem vor uns liegenden Weg die besten Technologien und Produkte zu den richtigen Verbrauchern zu bringen."

Über GTNF:

Das Global Tobacco Nicotine Forum (GTNF) ist das weltweit führende jährliche Forum, im Rahmen dessen die Zukunft der Tabak- und Nikotinindustrie diskutiert wird. Der Leitgedanke des Forums beruht auf dem Prinzip, dass wir durch den dynamischen Dialog und die erweiterten Perspektiven, die das Forum fördert, die Zukunft wirklich gemeinsam gestalten können. Seit seiner Gründung in Rio de Janeiro im Jahr 2008 bis heute hat sich das GTNF zu einer globalen Plattform für den Meinungs- und Gedankenaustausch zwischen Gesundheitsexperten, Regierungsvertretern, Investoren und Vertretern der Tabak- und Nikotinindustrie entwickelt. In den vergangenen drei Tagen haben auch globale Tabakgiganten wie British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI) und Altria an der Veranstaltung teilgenommen und ihre Ansichten dargelegt.

Über FEELM:

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie für ein ultimatives und einzigartiges Vaping-Erlebnis.

Über SMOORE:

SMOORE ist ein weltweit führender Anbieter von Vaping-Technologielösungen, einschließlich der Herstellung von Vaping-Geräten und Vaping-Komponenten für HNB-Produkte auf ODM-Basis, mit fortschrittlicher Forschungs- und Entwicklungstechnologie, starken Produktionskapazitäten, einem breit gefächerten Produktportfolio und einem vielfältigen Kundenstamm.

Laut Frost Sullivan ist SMOORE der weltweit größte Hersteller von Vaping-Geräten in Bezug auf den Umsatz bei einem Anteil von 22,8 am gesamten Weltmarkt im Jahr 2021. Sein Weltmarktanteil ist größer als die Summe der auf den Plätzen 2 bis 5 aufgeführten Unternehmen.

