DJ EUREX/Bund-Future im Minus vor US-Preisdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen gegen 8.35 Uhr 26 Ticks auf 136,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,39 Prozent und das Tagestief bei 136,16 Prozent. Umgesetzt wurden rund 14.500 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 98 Ticks auf 137,12 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 12 Ticks auf 119,17 Prozent.

Wichtigster Termin sind die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Hier wird für September mit einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Abweichungen in die eine oder andere Richtung könnten stärkere Bewegungen am Anleihemarkt auslösen.

October 13, 2022 02:39 ET (06:39 GMT)

