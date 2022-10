Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach den beiden großen, strategischen Kurstreibern in Form der bekannten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie des Bruchs des langfristigen Baissetrends seit Beginn der 1980er Jahre (akt. bei 2,54%) liefert die zehnjährige Rendite USA zuletzt ein weiteres (trend-)bestätigendes Signal, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...