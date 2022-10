DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche HVPI-Inflation im September zweistellig

Die Inflation in Deutschland hat im September erstmals seit über 70 Jahren wieder zweistellige Werte erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 10,9 (Vormonat: 8,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. September. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der HVPI um 2,2 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Deutsche Exporte nach Russland nahezu halbiert

Die deutschen Warenexporte nach Russland haben sich infolge des Krieges in der Ukraine und der gegen Russland getroffenen Sanktionen fast halbiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, fielen die Exporte nach Russland im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 45,8 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Fed-Protokoll verdeutlicht Besorgnis über anhaltend hohe Inflation

Die US-Notenbanker zeigten sich bei ihrer Ratssitzung am 20./21. September besorgt über die anhaltend hohe Inflation. Sie erwarteten, dass eine Senkung der Preise und Löhne wahrscheinlich eine Abschwächung des Arbeitsmarktes erfordern würde, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Viele Notenbanker revidierten ihre Annahmen für die zu erwartenden Zinserhöhungen nach oben, obwohl einige eine größere Vorsicht vor übertriebenen Erhöhungen aufgrund erhöhter Risiken wirtschaftlicher und finanzieller Volatilität signalisierten.

Japan bereit zu Maßnahmen im Falle starker Yen-Abwertung

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki hat seine Besorgnis über die starke Abwertung des Yen bekräftigt und die Bereitschaft der Regierung zu einer erneuten Intervention an den Devisenmärkten angedeutet. "Wir können keine übermäßigen Bewegungen infolge von Spekulationen tolerieren", sagte Suzuki am Mittwoch vor Reportern in Washington DC. "Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen, wenn es zu exzessiven Bewegungen kommt." Suzuki fügte hinzu, dass Japan im Falle einer neuerlichen Intervention auf dem Devisenmarkt keinen bestimmten Yen-Kurs anstrebe, sondern sich auf die Volatilität der heimischen Währung konzentriere.

Bayern fordert Nachbesserungen beim geplanten Bürgergeld

Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf hat die Koalition aufgefordert, den Gesetzentwurf beim geplanten Bürgergeld nachzuschärfen, um am Prinzip des "Förderns und Forderns" festzuhalten. "Es steht außer Frage, dass die Regelsätze der Grundsicherung inflationsbedingt angepasst werden müssen", sagte die CSU-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Der Bürgergeld-Gesetzentwurf schieße aber über das Ziel hinaus, betonte Scharf vor Beginn der Beratungen im Bundestag.

Russland in UN-Vollversammlung wegen Annexionen völlig isoliert

Die UN-Vollversammlung hat mit überwältigender Mehrheit Russlands "illegale Annexionen" in der Ukraine verurteilt. 143 UN-Mitgliedstaaten stimmten auf einer Dringlichkeitssitzung zur erklärten Annexion der ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja für eine entsprechende Resolution - nur fünf votierten dagegen. 35 Staaten enthielten sich, darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan. Das Ergebnis der Abstimmung zeigt, wie isoliert der Aggressor Russland in der Welt dasteht.

G7-Finanzminister sagen Ukraine dauerhafte Unterstützung zu

Die Finanzminister der G7-Staaten haben der Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs gegen das Land erneut dauerhafte Unterstützung zugesichert. "Die G7 werden weiterhin so lange wie nötig an der Seite der Ukraine stehen", erklärten die Finanzminister nach einem Treffen in Washington. So werde die Gruppe von sieben führenden demokratischen Industrienationen der Ukraine bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf helfen. Die G7-Staaten riefen Russland auf, seinen "ungerechten und brutalen Krieg" gegen die Ukraine "sofort" zu beenden.

Staatsmedien: Nordkorea testet Marschflugkörper mit großer Reichweite

Nordkorea hat Medienberichten zufolge zwei strategische Marschflugkörper mit großer Reichweite getestet. Staatschef Kim Jong Un zeigte sich "sehr zufrieden" mit den Tests, berichtete der nordkoreanische Staatssender KCNA. Demnach sollten die Tests die Effizienz der Raketen erhöhen, die "in den Einheiten der koreanischen Volksarmee für den Einsatz taktischer Atomwaffen bereitgestellt werden", hieß es.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Sep Verbraucherpreise +1,4% gg Vormonat

Schweden Sep Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,1% gg Vormonat

Schweden Sep Verbraucherpreise +10,8% gg Vorjahr

Schweden Sep Verbraucherpreise PROGNOSE: +10,5% gg Vorjahr

