Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Song #32: If you go away Song #32 ist ein Test des Rodecasters als Aufnahmegerät für Musik. Christian intoniert eine Variation des Jacques Brel Klassikers "Ne me quitte pas" in der englischen Variante "If you go away", angelehnt an die Terry-Jacks-Interpretation, die als Rückseite von "Seasons in the Sun" erschienen ist. Anders als bei unseren sonstigen Musikmischungenwurden diesmal die Stimmeinstellungen für den Podcast übernommen. Ein Versuch. Christian Drastil: Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr) - My Life (00:02:28), 12.10. Wiener Börse Plausch S3/23: Gerda Königstorfer fehlt, wie wir die Börsepeople ranken, 2x Ciao und ein Comeback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...