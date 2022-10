Das Startup Add to Water, das aus einer Zusammenarbeit der Ottakringer Getränke AG und der Innovationsagentur TheVentury entstanden ist, bekommt frisches Kapital. Die Ottakringer Getränke AG investiert bis zu einer halben Million Euro. "Der erfolgreiche Markteinstieg von Add to Water bestätigt uns in unserer Entscheidung", erklärt Markus Raunig, Vorstand der Ottakringer Getränke AG. Bei Add to Water handelt es sich um einen Wasserzusatz mit Geschmack, aber ohne Zucker, ohne künstliche Süßungsmittel und ohne Kalorien. Es können natürliche, flüssige und hochintensive Aromen mit Wasser tröpfchenweise verfeinert werden. Florian Gschwandtner, Aufsichtsrats der Ottakringer Getränke AG: "Mit Add to Water wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...