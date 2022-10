Die Aussagen der US-Notenbank in ihrem gestern Abend veröffentlichtem Protokoll der letzten Sitzung waren eine klare Botschaft an die Finanzmärkte. Die Zinsen werden weiter steigen. Dennoch werden die Investoren heute Nachmittag auf die US-Verbraucherpreise blicken. Wie DAX und Co reagieren, ist völlig offen. Das gilt auch für die Infineon-Aktie.Der heute Nachmittag um 14:30 Uhr in den USA zur Veröffentlichung stehende Consumer Price Index (CPI) ist ein Maß für die durchschnittliche zeitliche Veränderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...