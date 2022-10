Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflations- und Zinssorgen werden mit den heute anstehenden Verbraucherpreisen in den USA wohl nicht kleiner, so die Analysten der Helaba.Dies gelte auch vor dem Hintergrund, dass die marktbasierten Inflationserwartungen zuletzt wieder gestiegen seien. Daher bleibe das Umfeld für den Rentenmarkt schwierig und auch der Euro dürfte es weiterhin schwer haben, sich gegenüber dem US-Dollar durchzusetzen. Für Aufmerksamkeit sorge zudem die Frage, ob die Bank von England die Unterstützung für den Rentenmarkt am Freitag tatsächlich beenden werde oder nicht. ...

