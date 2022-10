Paris (www.fondscheck.de) - Kompetenzen zu nachhaltigem Investieren spielen in der Finanzwelt eine immer wichtigere Rolle, so BNP Paribas Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Um eine höhere Sensibilisierung für ESG (Environmental, Social and Governance)-Themen bei Finanz- und Anlageexperten zu schaffen und mögliche Wissenslücken zu schließen, startet BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) gemeinsam mit dem CFA Institute, einer der führenden globalen Vereinigungen von Investment-Professionals, nun ein weltweit verfügbares E-Learning-Angebot. Der "Sustainable Investing Primer" steht Kunden von BNPP AM sowie Mitarbeiter:innen des Asset-Managers kostenlos auf der unternehmenseigenen Investment Academy-Plattform zur Verfügung. ...

