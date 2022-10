Tesla steht offenbar kurz vor dem Auslieferungsbeginn des überarbeiteten Premium-Duos Model S und Model X in China und Europa. So äußerten unter anderem in einem deutschen Internetforum diese Woche mehrere Besteller, über eine Auslieferung ihrer Autos noch vor Jahresende informiert worden zu sein. In Europa nimmt Tesla seit Anfang August Vorbestellungen für die Plaid-Versionen des überarbeiteten Model ...

Den vollständigen Artikel lesen ...