DJ Infineon und Vinfast gründen Kompetenzzentrum Elektromobilität

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon und der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen Vinfast bauen ihre Zusammenarbeit aus. Wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten, wollen sie ein Anwendungskompetenzzentrum für Elektromobilität gründen. Es soll im ersten Quartal 2023 eröffnet werden und Vinfast helfen, smarte Mobilitätslösungen schneller zu entwickeln. Neue Mobilitätslösungen von Vinfast und entsprechende Anforderungen an Halbleiter sollen bereits in der frühen Entwicklungsphase diskutiert werden, um die Stabilisierung der Lieferketten zu unterstützen.

Zunächst werde sich das Vinfast-Infineon Competence Center (VICC) auf die Entwicklung eines neuen elektrischen Antriebsstrangs für die Elektro-Plattformen von Vinfast konzentrieren. Dabei soll Infineon Vinfast mit seinem Produkt- und Technologieportfolio technisch unterstützen und bei der Halbleiter-Auswahl beraten. Das Kompetenzzentrum wird über ein Labor mit Test- und Messausrüstung verfügen, um eine schnelle Produktvalidierung zu ermöglichen.

Das Vorhaben kündigten die beiden Unternehmen bei Infineons OktoberTechTM Asia Pacific 2022 Technology Forum in Singapur an. Den Angaben zufolge arbeiten beide Unternehmen seit mehr als drei Jahren eng zusammen. Vinfast integriert bereits zahlreiche Lösungen von Infineon in Elektrofahrzeugen.

