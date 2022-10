BASF (WKN: BASF11)-Aktien sind vom Hoch bereits mehr als 56 % gefallen (12.10.2022). Damit haben sie bereits einen Großteil des erwarteten Gewinneinbruchs eingepreist. Drei mögliche Szenarien Aktuell können Anleger hier nur in Szenarien denken. Wenn Europa tatsächlich zukünftig kein Gas mehr aus Russland bezieht, könnte es zu einer Mangellage kommen, die die Industrie am härtesten trifft. BASF müsste im Notfall seinen Standort Ludwigshafen stilllegen, was auch für die Aktie einen noch größeren Abschwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...