Die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft verdüstert sich. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres haben die Firmenpleiten deutlich zugenommen.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft verdüstert sich. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres haben die Firmenpleiten deutlich zugenommen. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Zudem zeigt sich die negative Stimmung auch bei den Neugründungen, die ebenfalls abgenommen haben. In der Schweiz kam es in den ersten drei Quartalen dieses Jahres zu insgesamt 3552 Unternehmenskonkursen.

