München (ots) -- Die drei Experten Otto, Mauro und Sükrü gehen wieder auf Schatzsuche- Spannender Spezialfall in Hessen mit großer Verkaufsauktion- Ausstrahlung der neuen Folge am 1. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEIComeback für die Trödler: Das RTLZWEI-Erfolgsformat "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" kommt zurück. Zu sehen gibt es eine neue Folge in Originalbesetzung mit Otto, Mauro und Sükrü am 1. November 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Seit 2009 ist der Trödeltrupp eine feste Größe im deutschen Fernsehen - nun erwartet die drei Freunde und Kollegen ein spannender Spezialfall bei Familie Bormann in Hessen. Nach der obligatorischen Schatzsuche steht eine große Verkaufsauktion an, die die Wunschsumme der Familie einbringen soll.Rentnerin Lydia und ihr Ehemann Herbert sind passionierte Trödler. Beide teilen die Leidenschaft für alte Möbel, aus der einst ein Nebenverdienst wurde. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich jedoch etliche Möbelstücke angehäuft, die niemand kaufen möchte. Seit einigen Jahren laufen die Geschäfte dementsprechend schlecht und das fröhliche Ehepaar möchte sich zur Ruhe setzen. Auch, um wieder mehr Zeit mit ihren Enkeln zu verbringen. Allein schaffen es die Bormanns aber nicht, die Masse an Möbeln loszuwerden. Vor allem, weil Herbert ganz besondere Preisvorstellungen für seine kleinen Schätze hat. Schon bald müssen die Hobbytrödler ihre Lagerhalle räumen. Otto, Mauro und Sükrü kommen also wie gerufen, um die Ware an den Mann und an die Frau zu bringen.Wie schätzt der Trödeltrupp die Möbelstücke ein? Wie realistisch sind die Preisvorstellungen von Herbert und Lydia? Und können sich die Bormanns von ihrem geliebten Oldtimer trennen? So viel sei verraten: Eine große Verkaufsauktion nach der obligatorischen Schatzsuche soll dafür sorgen, dass die ambitionierte Wunschsumme der Familie erreicht werden kann. Zusätzlich lassen die drei Experten ihre Kontakte spielen und sind wie nie zuvor voll in ihrem Element auf der Suche nach dem höchsten Kaufangebot.Im Jahr 2009 startete der Trödeltrupp seine Suche nach verstaubten Schätzen und kann inzwischen auf über 700 Episoden zurückblicken. Unvergessen: Der gefundene Porsche 911, der damals am ersten Produktionstag der Baureihe gefertigt wurde. Heute kann man das Schmuckstück im Porsche-Museum in Stuttgart bestaunen.Produziert wird das Format von der Good Times Fernsehproduktions-GmbH.Der 1. November steht ganz im Zeichen des Trödeltrupps. Ab dem frühen Morgen werden beliebte Folgen des Formats zu sehen sein. Um 20:15 Uhr startet dann die neue Episode bei RTLZWEI. Sie ist bereits sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ im Premium-Bereich verfügbar und danach weitere 30 Tage lang kostenlos abrufbar.