MorphoSys schießt heute kräftig nach oben. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund acht Prozent aus. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 20,28 EUR. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur MorphoSys-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund vierzehn Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 23,02 EUR ausgebildet. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...