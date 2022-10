DJ Verdi ruft zu dreitägigem Streik bei Commerzbank-Tochter ComTS auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Commerzbank-Tochter ComTS an allen Standorten zu einem dreitägigen Streik vom 17. bis 19. Oktober aufgerufen. Bei der Commerz Transaction Services GmbH (ComTS) gibt es bislang keinen Tarifvertrag. Die Commerzbank habe sich geweigert, Tarifverhandlungen mit ihr aufzunehmen, teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zur Begründung mit.

"Dass es bei Tochtergesellschaften in einem Konzern, in dem der Bund als Anteilseigner eine bedeutende Rolle spielt, keine Tarifverträge gibt, ist nicht akzeptabel", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz laut der Mitteilung.

An den ComTS-Standorten in Duisburg, Hamm, Erfurt, Halle und Magdeburg werden nach Gewerkschaftsangaben von ca. 1.700 Beschäftigten nachgelagerte Arbeiten aus dem Bankgeschäft wie Zahlungsverkehr, Kreditbearbeitung, Compliance und bankinterne Postläufe erledigt. Verdi hatte die fünf Standorte zuletzt am 4. und 5. Oktober bestreikt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2022 04:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.