In der Bankenbranche dreht sich derzeit alles um die in Europa und speziell Deutschland drohende Rezession. Vor allem die Vorsorge der Institute gegen Kreditausfälle rückt dabei in den Fokus. In der Eurozone wird die Branchen-Konsolidierung damit erneut aufgeschoben. Abgeblasen ist sie aber nicht, die Commerzbank bleibt ein Übernahmeziel.

