HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Mit seinen Ergebnissen für die ersten neun Monate habe der Spezialverpackungsanbieter erneut überzeugt, schrieb Analystin Beatrice Allen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Entwicklung der operativen Gewinne (Ebitda) sollte die Sorgen wegen der Gaspreise überdecken. Die solide Lage von Gerresheimer sollte mittelfristig zu Marktanteilsgewinnen führen./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

