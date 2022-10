Wie uns die diesjährigen Börsenturbulenzen wieder einmal zeigen, ist es meiner Ansicht nach besser, an der Börse eher eine langfristige Strategie zu fahren. Denn kurzfristig können starke Kursabschläge den Depotwert sehr schnell in einen negativen Bereich hineinmanövrieren. Bei der Langfristanlage kann einem das allerdings relativ egal sein. Und zwar deshalb, weil man ja sowieso nicht vorhat, seine Aktien nach kurzer Zeit wieder zu verkaufen. So fällt es dann auch leichter, eine eventuelle Durststrecke ...

