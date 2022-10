Hannover (www.anleihencheck.de) - Seit der letzten Ausgabe unserer Wochenpublikation am 28. September haben sich insgesamt zehn Emittenten mit einem Gesamtvolumen von EUR 8,85 Mrd. auf das Parkett des EUR-Benchmarksegments gewagt, so Stefan Rahaus und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dabei sei eine regionale Verteilung rund um den Globus gegeben gewesen: Noch Ende des 3. Quartals habe die Slovenska Sportitelna (Ticker: SLOSPO) ihre zweite Benchmark (ISIN SK4000021820/ WKN A3K90M) in diesem Jahr (EUR 500 Mio.) bei ms +35 Bp (Guidance: ms +35 Bp area) mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren platziert und dafür ein grünes ESG-Format gewählt. Die Bid-to-Cover-Ratio lag bei 1,1x und wir sahen eine Neuemissionsprämie (NIP) im zweistelligen Bereich, so die Analysten der NORD/LB. ...

