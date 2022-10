Der Goldpreis scheint in einer Art Lauerstellung zu sein. Vor den wichtigen Inflationsdaten heute um 14.30 Uhr scheint sich niemand so wirklich aus der Deckung zu wagen. Der Markt rechnet mit einer Teuerung beim Konsumentenpreisindex von 8,1 Prozent für September. Ein Wert darüber dürfte den Dollar noch weiter befeuern und alles andere unter Druck bringen.Das Gros der Minenaktien befinde sich seit Monaten in einer langgezogenen Bodenbildung. Von Seiten der Silberproduzenten gab es aber zuletzt gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...