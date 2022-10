Pressemitteilung der Ekosem-Agrar AG:

Positive operative Entwicklung setzt sich in den ersten neun Monaten 2022 fort

- Rohmilch-Produktion steigt um 5,7 % auf 888.000 Tonnen- Bereich Milchverarbeitung erzielt mit 112.900 Tonnen an fertigen Milchprodukten besonders starkes Wachstum von 39 %- Für die Erntesaison 2022 deutlich bessere Erträge als im Vorjahr erwartet

Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat in den ersten neun Monaten 2022 eine positive Entwicklung in ihren wesentlichen Geschäftsfeldern ...

