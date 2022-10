Südzucker mit deutlichem Gewinnwachstum im 1. Halbjahr - Außerdem: Webinaraufzeichnung vom 12.10. "Mit welchen Produkten Sie die Inflation am besten schlagen können"

Werbung



Das SDAX©-Mitglied gibt am Donnerstagmorgen die Zahlen zum abgelaufenen Halbjahr bekannt und nimmt Stellung zum Jahresausblick. Außerdem: HSBC-Produktexperte Julius Weiß diskutierte am 12.10.2022 wie Sie mit Derivaten die Inflation wettmachen können.



Der Zuckerproduzent mit Sitz in Mannheim vermeldete heute Morgen eine deutliche Ergebnissteigerung für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2022/2023. Der Umsatz konnte im Vorjahresvergleich um ca. 29 % auf nun 4,624 Milliarden Euro gesteigert werden. Auch das operative Konzernergebnis konnte von 134 Millionen Euro im 1. Halbjahr 2021/2022 auf nun 316 Millionen Euro erhöht werden. Insbesondere die Segmente CropEnergies, Zucker und Stärke trugen zu diesem Ergebnis bei. Für das noch laufende Geschäftsjahr korrigierte der Vorstand die Umsatzprognose von bisher 8,9 bis 9,3 Milliarden Euro leicht nach oben auf nun 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro, während die Prognose für das operative Konzernergebnis bei zwischen 450 und 550 Millionen Euro belassen wird.





Die Entwicklung der Verbraucherpreise spielt für Anlegerinnen und Anleger aktuell aus 2 Gründen eine wichtige Rolle. Heiße Inflationsdaten führen nicht nur sehr wahrscheinlich zu höheren Zinsen und dadurch zu Turbulenzen im Zuge von Neubewertungen an beispielsweise Aktien- oder Anleihemärkten. Mit einer hohen Inflation geht zudem das Risiko einer Rezession einher und somit sind die Gewinnaussichten der Unternehmen direkt betroffen. Wie können Anlegerinnen und Anleger mit Hilfe von Derivaten die Inflation schlagen? Worauf gilt es hierbei zu achten? Diese und weitere Fragen diskutierte HSBC-Produktexperte Julius Weiß im HSBC-Webinar mit dem Titel "Mit welchen Produkten Sie die Inflation am besten schlagen können". Interessierte können sich unter folgendem Link die Aufzeichnung der kostenlosen Zoom-Veranstaltung anschauen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?