Gütersloh (ots) -- Jährlich 17.000 Plätze für einen "Challenge Course" bei Udacity bis 2024- Mehrmonatiges Online-Studium mit Abschlusszertifikat für die jeweils besten 500 TeilnehmendenIn einer neuen "Tech & Data Scholarship"-Initiative vergibt Bertelsmann in den kommenden drei Jahren erneut mehr als 50.000 Stipendien für Interessierte aus aller Welt, die sich in Zukunftstechnologien fortbilden wollen. Unter dem Titel "Next Generation Tech Booster" stehen bis 2024 jedes Jahr 17.000 Plätze für einen "Challenge Course" beim Online-Bildungsanbieter Udacity zur Verfügung. Die Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Datenmanagement und Künstliche Intelligenz, Software Development und Engineering sowie Cybersecurity. Die besten 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zudem jeweils die Möglichkeit, an einem mehrmonatigen Nanodegree-Studium teilzunehmen und ein entsprechendes, international anerkanntes Abschlusszertifikat zu erwerben. Parallel können sich Mitarbeitende aller Bertelsmann-Unternehmen weltweit für ein internes, maßgeschneidertes "Bertelsmann Employee Scholarship Program" bewerben, das Kurse der Anbieter Udacity, Coursera und Harvard Business School Online umfasst.Mit dem "Next Generation Tech Booster" für alle externen Tech-Begeisterten und dem "Employee Scholarship Program" für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter knüpft das Unternehmen an das erfolgreiche "Udacity Tech Scholarship Program" an, das nach drei Jahren Laufzeit in diesen Wochen endet. Für dieses Programm, in dem über die gesamte Laufzeit 50.000 Stipendien in den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz der Online-Lernplattform Udacity vergeben wurden, waren mehr als 150.000 Bewerbungen aus fast allen Ländern der Welt eingegangen. Mehr als 17.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beendeten den "Challenge Course" erfolgreich, mehr als 2.600 erwarben zusätzlich einen zertifizierten Nanodegree-Abschluss.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Der rasante technologische Wandel betrifft alle Geschäftsfelder von Bertelsmann - und nahezu jedes andere Unternehmen. 'Tech & Data' sind von großer strategischer Bedeutung für die Zukunft nicht nur unseres Unternehmens. Wir empfinden es als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, möglichst vielen Menschen auch außerhalb unseres Unternehmens Zugang zu Online-Lernangeboten in wichtigen Technologiefeldern zu eröffnen. Gleichzeitig ist es wichtig, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Themen zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zielgerichtet fortzubilden und technologisches Know-how anzueignen. Nur so kann Bertelsmann zum technologisch führenden Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen werden. Ich freue mich sehr, dass unser Stipendienprogramm in den vergangenen drei Jahren auf so große positive Resonanz gestoßen ist. Diese Kampagne jetzt fortzusetzen, ist darum nur konsequent."Bewerbungen für die "Next Generation Tech Booster"-Stipendieninitiative sind ab sofort bis zum 28. November unter https://www.udacity.com/scholarships/bertelsmann-next-generation-tech-booster möglich, die Kurse beginnen am 15. Dezember 2022.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.