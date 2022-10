ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Analyst Henri Patricot rechnet in am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Ölkonzerne mit einem weiteren starken Quartal, wenn auch nicht ganz so beeindruckend wie das zweite. Er passte seine Schätzungen an die höheren Gaspreise an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2022 / 04:38 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

