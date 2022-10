Über 20'000 Baubeschäftigte haben sich in einer landesweiten Abstimmung für Streikmassnahmen ausgesprochen. Der Baumeisterverband greift ihrer Ansicht nach ihre Rechte frontal an.Bern - Auf dem Bau stehen die Zeichen auf Streik. Über 20'000 Baubeschäftigte sprachen sich in einer landesweiten Abstimmung für Streikmassnahmen aus. Der Baumeisterverband greift ihrer Ansicht nach ihre Rechte frontal an. Die Arbeitgeber wollten Arbeitszeiten verlängern und Ältere schlechter bezahlen. Hinter dem möglichen Streik würden 92 Prozent der Abstimmenden stehen...

