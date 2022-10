Berlin (ots) -Fachkräfte sind begehrter als je zuvor. Junge Talente erwarten einfach mehr als einen reinen Arbeitsplatz mit einem vernünftigen Gehalt. Gerade Bewerber der Generation Z legen einen hohen Wert auf die Einhaltung bestimmter Werte und wünschen sich vorrangig, in diversen Teams zu arbeiten. Unternehmen dürfen sich daher nicht länger einem werteorientierten Employer Branding und dem Thema Diversity verschließen.Bei der Umsetzung tun sich jedoch viele Unternehmen noch schwer. Auf der diesjährigen Employer Branding & Diversity Conference von Papirfly im Felleshus der nordischen Botschaften in Berlin zeigen daher namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen (u.a. SAP, Zalando, ABB, Siemens) ihre Rezepte für diese Themen, wie sie Employer Branding und Diversity in den unternehmerischen Alltag integrieren.Speaker und PanelteilnehmerUnter anderem präsentieren folgende Speaker und Panelteilnehmer ihre Einblicke zu Employer Branding und Diversity:- Heidi Robertson, Group Head of Diversity & Inclusion, ABB- Triin Tint, DEI Manager, TÜV Nord- Rosa Riera, People and Culture Board Member- Melanie Peterson, Head of Marketing and Communications, GovMarket- Sarah Cordivano, Head of D&I Strategy and Governance for Talent and Leadership at Zalando- Sophie Bieber, Head of Global Employer Branding, SAP- Joana Pais Afonso, Culture & People Experience Manager, Deloitte- Torgil Lenning, CEO & Founder, Potentialpark- Andrea Mawad, HR Talent Acquisition Leader, Siemens- Kerstin Wagner, Executive Vice President Talent Acquisition, Deutsche BahnModeration: Claudia Tattanelli und Jean-Marc König, Managing Director DACH, PapirflyIm Anschluss an die Vorträge und Paneldiskussionen besteht die Möglichkeit zum Networking und Austausch mit den Speakern und anderen Teilnehmern.Ort & Zeit:- Datum: 25.10.2022- Einlass: 10:00 Uhr- Konferenz: 10:30 Uhr - 17:00 Uhr- Networking: 17:00 Uhr - 19:00 Uhr- Felleshus/Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften, Rauchstraße 1, 10787 BerlinParkplätze nur begrenzt verfügbarKostenlose Anmeldung:Für eine Teilnahme ist die Anmeldung unter dem folgenden Link erforderlich:Anmeldung Employer Branding & Diversity Conference (https://www.papirfly.com/campaign/how-to-activate-employer-brands-and-build-an-inclusive-culture-globally/?utm_source=mikamondo&utm_medium=publicrelations&utm_campaign=eb%7Cec%7C0922%7Cxx%7Cemployer-branding-diversity-conference%7Cde&utm_content=event-page)Die Teilnahme an der Konferenz und dem anschließenden Networking ist kostenfrei.Über den Veranstalter:Papirfly bietet Marken die totale Freiheit, ihre eigenen Marketingmaterialien zu erstellen und Teams auf der ganzen Welt zu befähigen, mehr zu leisten, als sie jemals für möglich gehalten hätten. Unsere cloud-basierten Brand Activation Lösungen versetzen Mitarbeiter und andere Stakeholder in die Lage, Marken auf globaler und lokaler Ebene konsistent und über alle Kanäle hinweg zu aktivieren, ohne dass dafür spezielle Fähigkeiten oder Design Kenntnisse erforderlich sind.Pressekontakt:papirfly@mikamondo.comAlexander HeinTel.: +49 176 242 38 885Original-Content von: Papirfly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165837/5343772