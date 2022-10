Es musste so sein: Nach den Wirtschaftszahlen der vergangenen Wochen war klar, dass neue BIP-Prognosen des Währungsfonds abermals niedriger ausfallen. Von Dieter Wermuth* Und es ist so gut wie sicher, dass es in drei Monaten eine weitere Abwärtsrevision geben wird. Für den IWF steht der Welt jedenfalls das Schlimmste noch bevor. Stand der Dinge am 11. Oktober: Das globale reale BIP wird 2023 nur um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...