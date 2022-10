Trotz Milliardenbewertung nutzen nur wenige Menschen die Metaverse-Projekte "Decentraland" und "The Sandbox". Wie passt das zusammen? Basierend auf dem Wert der im Umlauf befindlichen Krypto-Token haben "Decentraland" und "The Sandbox" einen Marktwert jenseits der eine Eine-Milliarde-Grenze. Umso erstaunlicher klang ein Bericht der Krypto-Nachrichtenseite Coindesk, laut der "Decentraland" Anfang Oktober nur 38 aktive Nutzer:innen hatte. "The Sandbox" kam nach den vom Krypto-Analysedienst Dappradar bereitgestellten Daten immerhin auf 522 aktive Nutzer:innen. Nicht viel für zwei hochgehandelte Metaverse-Projekte - aber stimmen die Zahlen ...

