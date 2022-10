Bei der einst so schwer gefeierten Varta-Aktie hat sich ein perfekter Sturm zusammengebraut, der sich dieser Tage unbarmherzig entlädt und die Kurse tief in Richtung Kurskeller schickt. Immer weitere Verluste lassen einstige Kursgewinne in einem atemberaubenden Tempo dahinschmelzen.Die Gründe dafür sind zahlreich. Schon über das gesamte Jahr gab es Zweifel daran, ob Varta (DE000A0TGJ55) seine Prognosen ob der vielen Herausforderungen einhalten können würde. Der Batteriehersteller selbst gab sich in dieser Hinsicht stets optimistisch, musste vor einigen ...

