HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3454 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/24 geht es um den stärksten Tag, den der ATX je gesehen hat. Dies heute vor 14 Jahren als Gegenreaktion auf den Lehman-Crash, einige extreme Beispiele nenne ich im Podcast. Und dann gibt es gemeinsam mit Nico Baader den grossen Rückblick auf die CIRA-Jahreskonferenz gestern, hierzu hab ich auch Songs, denn sowohl Porr-Vorstand Klemens Eiter als auch Ex-Strabag-Sprecherin Diana Neumüller-Klein wurden von der Kapitalmarktband "Hauptsoch Gsund" auf die Bühne geholt. Schön finde ich, ...

