Frankfurt (pta021/13.10.2022/14:27) - * Vorstandsvertrag von Axel Harloff läuft vereinbarungsgemäß aus * Harloff hält auch künftig Beteiligung an der ERWE Immobilien

Frankfurt/M., den 13. Oktober 2022. Rüdiger Weitzel, Großaktionär und Mitglied des Vorstands der ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., wird den Vorstand des Unternehmens künftig allein vertreten. Während der Vorstandsvertrag von Axel Harloff im Oktober vereinbarungsgemäß ausläuft, hat der Aufsichtsrat den Vertrag und die Bestellung von Rüdiger Weitzel um drei Jahre erneuert. Weitzel wird den Verantwortungsbereich von Harloff bis auf Weiteres übernehmen und sich dabei auf eine in den vergangenen Jahren gewachsene zweite und kompetente Führungsebene im Unternehmen stützen können.

Harloff, der über seine Beteiligungsgesellschaft mit rund 25 Prozent an der ERWE beteiligt ist, wird auch künftig die Anteile halten und sich nach Beendigung des Vertrags mit der ERWE neuen Herausforderungen widmen. Der Aufsichtsrat dankt Axel Harloff für seine Mitwirkung beim Aufbau der ERWE, seine erfolgreiche Arbeit und sein Engagement für die Gesellschaft.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in aus- schließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist im Scale Segment der Frankfurter Börse (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

