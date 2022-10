Die Aktie von Eckert&Ziegler zählt am Donnerstag zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Der Titel verliert deutlich an Wert. Mit einem Abschlag von 4,31 Prozent gehört heute der Anteilsschein von Eckert&Ziegler zu den großen Verlierern des Tages. Derzeit kostet das Papier 33,78 Euro.

