TORONTO, 13. Oktober 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) freut sich, für das dritte Quartal 2022 eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 38.437 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville im australischen Bundesstaat Western Australia bekannt zu geben. In der Produktion des dritten Quartals sind etwa 2.500 Unzen "Grobgold" enthalten (siehe Karora-Pressemitteilung vom 18. August 2022). Wie bereits erwähnt, lassen sich die Grobgoldvorkommen bei Beta Hunt am besten als periodische Aufwärtsentwicklung der Minenproduktion beschreiben, wie sich in diesem Rekordquartal zeigte.

Die Goldverkäufe für das Quartal betrugen 35.513 Unzen. Der konsolidierte ungeprüfte Bargeldbestand von Karora belief sich zum 30. September 2022 auf 56 Millionen Dollar.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: "Das dritte Quartal war operativ sehr stark für Karora, insbesondere nach der Eingliederung der neu erworbenen Lakewood Mill in unseren Betrieb, die im August begann. In den ersten zwei Monaten, in denen wir zwei produzierende Mühlen besaßen, waren wir in der Lage, unsere Mischung aus Material aus der Mine Beta Hunt, den Untertageminen Aquarius und Two Boys in Higginsville, unserer Tagebaumine Spargos und einigen unserer niedrighaltigen übertägigen Halden zu optimieren. Folglich erzielten wir einen neuen vierteljährlichen Goldproduktionsrekord und übertrafen unseren vorherigen Rekord aus dem zweiten Quartal 2022 um beeindruckende 25 %. Ich möchte die Bemühungen unserer Mühlen- und Aufbereitungsteams würdigen, die diesen beeindruckenden Meilenstein auf Anhieb erreicht haben.

Wir waren auch sehr erfreut, im August eine zusätzliche Grobgoldentdeckung bekannt zu geben, die mit 2.436 Unzen zu unserem Rekordquartal beitrug. Wir freuen uns zwar über diese regelmäßigen Grobgoldinjektionen, wenn wir auf das Sedimentband stoßen, das bei Beta Hunt typischerweise Grobgold beherbergt, doch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir auch ohne die zusätzlichen Unzen Grobgold ein Rekordquartal erzielt haben - ein Beweis für die Erfolgsbilanz der betrieblichen Leistungen, die wir in allen unseren Betrieben bei Karora erzielt haben.

Karora befindet sich sowohl operativ als auch finanziell in einer hervorragenden Position. Wir kontrollieren jetzt zwei erstklassige laufende Mühlen in zentraler Lage in der produktiven Region Kalgoorlie und ein konkurrenzloses Landpaket von insgesamt 1.900 km2, gepaart mit einem aggressiven jährlichen Explorationsbudget von über 20 Mio. AUD. All dies wird durch eine robuste Bilanz und einen operativen Cashflow unterstützt, der unseren Plan untermauert, die Produktion innerhalb der nächsten Jahre auf 185.000 bis 200.000 Unzen Gold pro Jahr zu steigern."

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") im australischen Bundesstaat Western Australia bis zum Jahr 2024 auf einen anvisierten Bereich von 185.000 bis 205.000 Unzen zu erhöhen. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Jahr, die von Karoras Untertageminen Beta Hunt und Higginsville beschickt wird. In Beta Hunt sind eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherzonen beherbergt, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein höffiges Landpaket von insgesamt ca. 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder-Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Produktionsprognose, die konsolidierte Jahresprognose 2022 und längerfristige Produktionsprognosen sowie das Potenzial der Mine Beta Hunt, der Higginsville Gold Operation, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaften erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Director, Investor Relations

Tel.: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67815Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67815&tr=1



