Auf dem Springdale-Projekt in der australischen Provinz New South Wales hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) erste Bodenproben genommen und analysiert. Sie weisen hervorragende Goldgehalte von bis zu 31,7 g/t und sehr ansprechende Zink-, Kupfer-, Mangan- und Kobaltanteile auf. Zusätzlich werden auf dem Projekt auch noch die besonders begehrten Selten Erden in einer hohen Konzentration angetroffen.Wenn es die eierlegende Wollmilchsau im Rohstoffsektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...