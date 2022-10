Weiterhin sehr hohe Verbraucherpreise in den USA haben die Anleger an der New Yorker Wall Street am Donnerstag zum Handelsstart deutlich verschreckt.New York - Weiterhin sehr hohe Verbraucherpreise in den USA haben die Anleger an der New Yorker Wall Street am Donnerstag zum Handelsstart deutlich verschreckt. Allerdings verringerten die US-Börsen ihre Verluste kurz darauf spürbar. «Nach den Inflationsdaten ist endgültig klar, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins Anfang November ein viertes Mal um 0,75 Prozent anheben wird.

