Botify, ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für die organische Suche, gab heute eine Partnerschaft mit Semrush, einer führenden SaaS-Plattform für Online-Sichtbarkeitsmanagement, bekannt, um Kunden einen optimierten Zugang zu Wettbewerbsdaten zu ermöglichen. Die neue Integration, die ergänzende Suchdaten in Botify einbringt, ermöglicht es den Kunden, den Wert des Rankings für ein bestimmtes Keyword besser zu verstehen, und bietet einen besseren Einblick in die organische Leistung der Wettbewerber. Kunden können nun Daten von Erst- und Drittanbietern von einer zentralen Plattform aus analysieren, was zu mehr Effizienz und umfassenderen Erkenntnissen führt.

Da sich das Verbraucherverhalten ständig ändert, war es noch nie so schwierig, sich in einer überfüllten Landschaft abzuheben. Daher ist es für digitale Vermarkter von entscheidender Bedeutung, ihre Marketingstrategien und Entscheidungsfindung durch die Vielzahl der ihnen zur Verfügung stehenden Daten zu verbessern. Durch die sichere Verbindung ihres Semrush-Kontos mit Botify können Kunden auf alle ihre Daten gleichzeitig zugreifen, wodurch sie besser erkennen können, wo ihre Konkurrenten im Vergleich rangieren, und potenzielle Möglichkeiten für einen größeren Anteil an der Meinungsbildung identifizieren können. Alle Datenergebnisse befinden sich nun an einem Ort, um die Lücke zwischen den Daten der Konkurrenten, dem tatsächlichen Ranking einer Website und den Crawl-Daten eines Unternehmens zu schließen und die organische Suchleistung zu optimieren.

"Wir sind begeistert, mit einem Marktführer wie Semrush zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden den größtmöglichen Wert ihrer Daten zu liefern", sagt Christophe Frenet, Chief Product Officer bei Botify. "Da die Suchausgaben weiter steigen, ermöglicht diese Integration digitalen Vermarktern, keine kostbare Zeit mehr mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Apps zu verlieren, sondern eine einheitliche Plattform zu nutzen, um in Echtzeit einen wettbewerbsfähigen Einblick in die Leistung der organischen Suche zu erhalten und damit eine noch leistungsfähigere datengesteuerte SEO-Strategie zu entwickeln."

"Wir bei Semrush wollen Online-Marketing einfach machen, und durch Partnerschaften mit Unternehmen wie Botify können wir dies für Marketingexperten Wirklichkeit werden lassen", sagt Marcus Tober, Senior Vice President of Enterprise Solutions bei Semrush. "Die Integration von Semrush und Botify kann die Arbeitsabläufe und die Effizienz von Marketingteams in Unternehmen verbessern, die sich zunehmend wettbewerbsintensiven Märkten und hochgesteckten Erfolgszielen gegenübersehen."

"Der Zugriff auf die Daten von Semrush direkt in der Botify-Plattform schafft nicht nur Effizienz- und Zeitgewinne, sondern ermöglicht uns auch die Analyse der Daten auf der Grundlage der benutzerdefinierten Website-Segmente, die wir bereits in Botify nutzen", so Steve Mayenobe, Lead SEO, Groupe SeLoger.

Um mehr über die Partnerschaft zwischen Botify und Semrush zu erfahren, klicken Sie hier.

Über Botify

Botify ist ein globales Unternehmen für Unternehmenssoftware, das sich darauf konzentriert, den ehrgeizigsten Marken zu ermöglichen, die organische Suche als hochwirksamen, leistungsfähigen Marketingkanal zu nutzen. Auf der Grundlage von KI und einem proprietären einheitlichen Datenmodell stellt die Plattform von Botify sicher, dass Web- und Mobil-Websites für die Suche optimiert sind die Voraussetzung dafür, von Verbrauchern in der heutigen dynamischen digitalen Umgebung gefunden zu werden. Als Innovationsführer im Bereich der organischen Suche vertrauen mehr als 500 der bekanntesten Marken der Welt auf Botify, darunter Expedia, L'Oréal, Crate Barrel und die New York Times, die alle erfolgreich die organische Suche für exponentielle, langfristige Ergebnisse und Umsatzwachstum nutzen.

Über Semrush

Semrush ist eine führende SaaS-Plattform für das Management der Online-Sichtbarkeit, die es Unternehmen weltweit ermöglicht, Kampagnen für Suchmaschinenoptimierung, Pay-per-Click, Content, Social Media und Wettbewerbsforschung durchzuführen und messbare Ergebnisse im Online-Marketing zu erzielen. Semrush bietet Einblicke und Lösungen für Unternehmen zur Erstellung, Verwaltung und Messung von Kampagnen über verschiedene Marketingkanäle. Mit über 91.000 zahlenden Kunden hat Semrush seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Philadelphia, Trevose, Austin, Dallas, Amsterdam, Barcelona, Belgrad, Berlin, Limassol, Prag, Warschau und Eriwan.

