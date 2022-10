Der chinesische Photovoltaik-Hersteller konnte den Wirkungsgrad für seine auf 182 Millimeter Wafer hergestellte Topcon-Solarzellen weiter verbessern. Das chinesische Institut für Metrologie bestätigte den Wirkungsgradrekord.Jinko Solar hat einen neuen Rekord für seine n-type-Topcon-Solarzellen erreicht. Die monokristallinen Solarzellen, die auf einem 182-Millimeter-Wafer produziert werden, erreichten eine Effizienz von 26,1 Prozent, wie der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis sei unabhängig vom National Institute of Metrology (NIM) in China bestätigt worden. ...

