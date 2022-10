Intelligent Trials Diversity Module richtet sich an der dringenden Notwendigkeit aus, den Zugang zu klinischen Studien und die Einbindung in diese zu verbessern

Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes, hat das Intelligent Trials Diversity Module auf den Markt gebracht, das zur Verbesserung der Chancengleichheit bei klinischen Studien beiträgt, indem es demografische Daten der Teilnehmer auf Standortebene bereitstellt. Dazu zählen Hautfarbe, Geschlecht, Alter und ethnische Zugehörigkeit. Das neue Intelligent Trials Diversity Module unterstützt Sponsoren und klinische Forschungsinstitute (CROs) dabei, bei ihren Studien die Vielfalt zu beurteilen und Standorte zu ermitteln, die bei der Rekrutierung unterschiedlicher Patienten erfolgreicher sind. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, die Vielfalt bereits zu Beginn des Machbarkeitsverfahrens zu berücksichtigen und gleichzeitig die Studien zu beschleunigen.

In der Vergangenheit wurden für klinische Studien überproportional viele weiße Teilnehmer rekrutiert, was Bedenken hinsichtlich der Allgemeingültigkeit der Studienergebnisse für unterrepräsentierte Patientengruppen aufkommen lässt. Neue Untersuchungen von Medidata* zeigen, dass es in den vergangenen zehn Jahren bei 70 Prozent der Prüfzentren keinen einzigen schwarzen Teilnehmer an Alzheimer- und Lungenkrebsstudien gab, zwei Krankheiten, von denen US-Amerikaner dunkler Hautfarbe überproportional betroffen sind.

"Die Förderung einer größeren Vielfalt ist entscheidend für unsere Branche und genießt bei Medidata Priorität. Mit diesem neuen Angebot ist es nun möglich, leistungsstarke Standorte zu ermitteln, von denen man weiß, dass sie Patienten unterschiedlicher Herkunft rekrutieren. Dies sorgt für repräsentativere Ergebnisse und fördert die dringend benötigte Gleichberechtigung in der klinischen Forschung", so Fareed Melhem, Senior Vice President von Medidata AI. "Durch die Bereitstellung unserer standardisierten, analysefähigen demografischen und operativen Daten in der Planungsphase von Studien können Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute die Planung und die Vielfalt der Studienteilnehmenden von Anfang an optimieren."

Intelligent Trials von Medidata vereint branchenübergreifende Echtzeit-Leistungskennzahlen, Prognosemodelle und Prognosefunktionen, was für Wettbewerbsvorteile bei der Planung und Durchführung von Studien sorgt. Mit der Erweiterung um das Diversity Module können Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute Zielvorgaben setzen, indem sie die Vielfalt auf Studienebene bei derselben Indikation bewerten. Mit dem neuen Angebot lassen sich basierend auf Branchendaten auch Standorte ermitteln, die bei der Rekrutierung und Einbeziehung von Personen unterschiedlicher Herkunft erfolgreicher sind.

Die Forschungsergebnisse von Medidata zur Vielfalt an klinischen Studienzentren, die auf einer Stichprobe aus mehr als 28.000 klinischen Studien über unterschiedliche Indikationen sowie auf mehr als 8,5 Millionen Patienten basieren, sind im Abstract des ASCO Quality Care Symposiums 2022 mit dem Titel "How granularity of data matters in understanding and accelerating racial diversity in U.S. clinical trials" (Wie die Granularität der Daten zum Verständnis und zur Beschleunigung der Vielfalt in puncto Hautfarbe bei klinischen Studien in den USA beiträgt) und in dem neu veröffentlichten Whitepaper "The State of Black Participation in Clinical Trials" (Sachstand der Einbeziehung von Menschen dunkler Hautfarbe in klinische Studien) verfügbar. Das Whitepaper ist der erste Bericht in einer Reihe von Berichten, die sich neben der Hautfarbe künftig auf weitere Messgrößen der Vielfalt, wie etwa Geschlecht, Alter und ethnische Zugehörigkeit, konzentrieren werden.

Das neue Angebot Intelligent Trials von Medidata unterstützt den Richtlinienentwurf der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für die Branche, in dem nachdrücklich dazu aufgerufen wird, mehr Teilnehmer aus unterrepräsentierten rassischen und ethnischen Bevölkerungsgruppen in den USA in klinische Studien einzubeziehen. Gesetze wie der Diverse and Equitable Participation in Clinical Trials Act (DEPICT), der die Einbeziehung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen vorschreibt, zeigen ebenfalls, wie wichtig es für die Branche ist, dieses überaus wichtige Thema anzugehen.

*Die Stichprobe umfasste geschlossene, interventionelle Phase-I-III-Studien aus den Jahren 2010 bis 2021, bei denen Daten zur Hautfarbe erhoben wurden. Es handelte sich dabei weltweit um insgesamt 972.773 Patienten und 4.003 Studien.

Medidata, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist mit ihrer 3DEXPERIENCE-Plattform im Zeitalter der personalisierten Medizin hervorragend aufgestellt, um die digitale Transformation der Life-Science-Branche anzuführen durch die erste umfassende Wissenschafts- und Unternehmensplattform, die alle Abläufe von der Forschung bis hin zur Vermarktung abdeckt.

Über Medidata

Medidata ist führend bei der digitalen Transformation der Life-Science-Branche und eröffnet neue Perspektiven für Millionen von Patienten. Medidata unterstützt Pharma-, Biotech-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen sowie die wissenschaftliche Forschung bei der Gewinnung von Evidenz und Erkenntnissen, um die Wertschöpfung zu beschleunigen. Mehr als 2.000 Kunden und Partner greifen auf die weltweit meistgenutzte Plattform für Daten zur klinischen Entwicklung sowie für kommerzielle und praxisbezogene Daten zu. Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), unterhält seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt vertreten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.medidata.com. Folgen Sie uns auch unter @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unternehmen, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Durch kollaborative, virtuelle 3D-Umgebungen unterstützt Dassault Systèmes Unternehmen und Menschen dabei, nachhaltige Innovationen zu entwickeln. Durch die Bereitstellung von virtuellen "Zwillingserlebnissen" der realen Welt mit unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und unseren Anwendungen erweitern unsere Kunden die Grenzen von Innovation, Lernen und Produktion, um eine nachhaltigere Welt für Patienten, Bürger und Verbraucher zu schaffen. Dassault Systèmes schafft Mehrwert für über 300.000 Kunden jeder Größe aus allen Branchen und in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com

3DEXPERIENCE, das Compass-Logo und das 3DS-Logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA und IFWE sind gewerbliche oder eingetragene Marken von Dassault Systèmes, einer französischen "société européenne" (Versailles Handelsregister B 322 306 440), oder seinen Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221013005247/de/

Contacts:

Tom Paolella

Senior Director, Corporate Communications Affairs

Tel. +1-848-203-7596

thomas.paolella@3ds.com

Paul Oestreicher

External Communications Director

Tel. +1-917-522-4692

paul.oestreicher@3ds.com