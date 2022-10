Unter dem Strich sprechen die Zahlen für weitere kräftige Zinsanhebungen durch die Federal Reserve. Das hebt den Wert des Dollar, andere Währungen werden zumeist belastet.Frankfurt - Der Dollar hat am Donnerstag nach neuen Inflationszahlen aus den USA zu Euro und Franken zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 0,9690 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zum Franken stieg die US-Währung nach der Datenpublikation wieder über die Marke von 1 Franken an und notierte am späten Nachmittag bei 1,0031 Franken.

