Die auf Ultraschalltechnologie basierenden, robotergestützten Inspektionen von Gecko Robotics und Siemens Energy werden die Zukunft der Inspektion und Wartung von Infrastrukturen verändern.

Gecko Robotics, ein führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Robotertechnik und Unternehmenssoftware zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit von kritischen Infrastrukturen, gab heute eine dreijährige Zusammenarbeit mit der European Field Service Organisation von Siemens Energy zur Vermarktung und Durchführung fortschrittlicher Ultraschall-Inspektionen mit Robotern in ganz Europa bekannt.

Diese hochmodernen Inspektionsroboter sind in der Lage, kritische Infrastrukturen zu stärken und die Art und Weise, wie installierte Anlagen inspiziert und gewartet werden, neu zu definieren. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen neue Technologien und Dienstleistungen entwickeln, um ihre Kunden in verschiedenen Branchen besser bedienen zu können, darunter Zellstoff und Papier, Energieerzeugung (konventionell und erneuerbar) sowie Öl und Gas.

"Im vergangenen Jahr haben wir eng mit den Experten von Siemens Energy zusammengearbeitet, um zu analysieren, welchen Wert und welche Auswirkungen die Kooperation unserer Unternehmen für den europäischen Energiemarkt haben kann", erklärt Ryan Herman, Managing Director für Europa bei Gecko. "Es wurde deutlich, dass wir durch die Zusammenarbeit im Dienste dieser Kunden neue Datenerkenntnisse gewinnen und zu einer Zuverlässigkeit und Effizienz beitragen können, die bisher nicht möglich war."

Ultraschallroboter bescheren europäischen Kunden unvergleichliche Vorteile

Die European Field Service-Organisation von Siemens Energy und Gecko Robotics haben bereits europaweit Inspektionen in Polen (Zellstoff/Papier), Belgien (Abfallverwertung), den Niederlanden (Lebensmittelverarbeitung) und Großbritannien (Stromerzeugung) durchgeführt. Zur Stärkung der Zusammenarbeit hat Siemens Energy ein neues Produktkompetenzzentrum in den Niederlanden eingerichtet, dessen Ausbau bereits geplant ist.

"Die Zusammenarbeit zwischen Gecko Robotics und Siemens Energy vereint das Beste aus beiden Welten mit dem Ziel, einen durchgängigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Siemens Energy verfügt über eine der größten installierten Rotating Equipment-Flotten der Branche und bietet einen beispiellosen Kundenzugang, um bewährte Robotertechnologien für einen breiten Kundenstamm bereitzustellen", so Herman Smit, Manager Robotic Inspections bei Siemens Energy. "Das robotergestützte Inspektionssystem wird nicht nur einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Kundenanlagen gewährleisten, sondern auch umfangreiche multimodale Daten liefern, die eine zustandsorientierte Wartung statischer Anlagen erheblich vereinfachen."

Die Roboter von Gecko Robotics sind ferngesteuert und mit Ultraschallwandlern, Lokalisierungssensoren, Lasern und HD-Kameras ausgestattet. Sie klettern vertikal und horizontal, indem sie magnetisch an einer Vielzahl von Gerätetypen haften bleiben, um Veränderungen der Dicke, Risse, Korrosion, Blasenbildung und andere Formen der Alterung zu erkennen. Die Roboter verfügen außerdem über eine Lokalisierungstechnologie, mit der sich die exakte Position eines Objekts bestimmen lässt. Dies ermöglicht hochpräzise Inspektionen, anhand derer die Prüfer Korrosionstrends im Zeitverlauf analysieren, potenzielle Ausfälle vorhersagen und abschätzen können, wann Reparaturen erforderlich sind.

Auf Basis der von den Gecko-Robotern und der Softwareplattform erfassten Daten kann dann innerhalb von 24 Stunden ein validierter Bericht erstellt werden, der es den Prüfern ermöglicht, schnell eine Bewertung vorzunehmen und fundierte Entscheidungen über die laufende Wartung oder Reparatur zu treffen. Dank dieses Prozesses und der kurzen Bearbeitungszeit können die Prüfer außerdem die Ausfallzeiten von Anlagen sowie Produktionseinbußen reduzieren und gleichzeitig sicherstellen, dass kritische Reparaturen mit hoher Effektivität durchgeführt werden.

Durch die Koordination mit der European Field Service-Organisation von Siemens Energy erhält Gecko eine lokale Präsenz in Europa, Zugang zu lokalen technischen Talenten sowie die Möglichkeit, mit Kunden in der Region zusammenzuarbeiten. Siemens Energy wird für die Einstellung und Schulung lokaler Techniker und Kundendienstmitarbeiter in ganz Europa verantwortlich sein, so dass Gecko Robotics effizient modernste Technologie liefern und gleichzeitig alle lokalen Sicherheits- und Arbeitsvorschriften einhalten kann.

Über Gecko Robotics:

Gecko entwickelt Kletterroboter und Unternehmenssoftware, um die Infrastruktur des täglichen Lebens zu schützen. In Zeiten massiver Störungen und steigender Nachfrage trägt die Technologie von Gecko dazu bei, die Produktivität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Anlagen zu maximieren, die die Grundlage für wichtige Industriezweige wie Energieerzeugung, Öl- und Gasraffination, Schwerindustrie, Transportwesen und andere bilden. Die Gecko-Roboter erfassen Daten in einem Umfang und einer Genauigkeit, die den Resultaten herkömmlicher, manueller Prüfverfahren um Größenordnungen überlegen sind. In Kombination mit der Software von Gecko können diese Daten den Beitrag menschlicher Experten verstärken, ohne dass diese sich selbst in gefährliche Gebiete begeben müssen. Dies führt zu optimierter Wartung, höherer Betriebszeit, fundierten CAPEX-Investitionen, erheblichen Kosteneinsparungen, einem geringeren ökologischen Fußabdruck und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. www.geckorobotics.com

