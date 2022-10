FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag in einem volatilen Umfeld im Kurs gestiegen. Am Abend legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,29 Prozent auf 136,80 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,28 Prozent. Die Rendite lag damit leicht unterhalb ihres am Vortag markierten elfjährigen Höchststands von 2,42 Prozent.

Unterstützung für festverzinsliche Papiere kam aus Großbritannien, wo sich die Lage am Kapitalmarkt deutlich beruhigte. Die Renditen gingen auf sehr hohem Niveau zurück. 30-jährige Anleihen rentierten mit etwa 4,5 Prozent, nachdem die Rendite am Vortag bis auf 5 Prozent gestiegen war. Auslöser für die Entspannung waren Medienberichte, wonach die britische Regierung ihren vielfach kritisierten finanzpolitischen Kurs abermals korrigieren will. Die Finanzpläne hatten an den Märkten große Sorgen über hohe Staatsschulden und Inflationsraten ausgelöst.

Belastet wurden die Anleihen zeitweise von Preisdaten aus den USA. Zwar ist die Teuerung im September den dritten Monat in Folge gefallen. Mit 8,2 Prozent liegt sie aber immer noch viel höher, als es der US-Notenbank Fed recht sein kann. Die weniger schwankungsanfällige Kerninflation stieg sogar an und liegt mit 6,6 Prozent auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Unter dem Strich sprechen die Zahlen für weitere kräftige Zinsanhebungen durch die Federal Reserve./bgf/nas