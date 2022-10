Modernisierung der Investor Relations mithilfe von Q4 Engagement Analytics und Neuinterpretation der Kapitalmarkt-Event-Erfahrung durch Q4 Virtual Events

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), die führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, gibt erfreut die europäische Einführung von Q4 Engagement Analytics und Q4 Virtual Events bekannt. Beide Produkte sind Bestandteil der Q4 Capital Connect Plattform, die es börsennotierten Unternehmen aller Branchen und bei Börsenkapitalisierungen ermöglicht, eine vollständige Investor-Relations-Strategie nahtlos einzuführen und ihre Auswirkung zu quantifizieren.

Q4 Engagement Analytics Fasst die Aktionen von Investoren und Aktionären zusammen, die eine Investor-Relations-Website oder IR-bezogene Events besuchen, die von Q4 vorangetrieben werden, wandeln Verhaltensdaten in leistungsfähige Frühindikatoren der Aktienbewegungen und Eigentumsumwandlungen um. Diese Lösung versetzt IROs in die Lage, den Inhalt zu identifizieren, an dem jeder Investor am meisten interessiert ist, neue Investoren in Frühphasen der Forschungstätigkeit ihrer Unternehmen zu erkennen und das Engagement von Zielinvestoren zwischen den Sitzungen zu beurteilen. Darüber hinaus können diese Analysen die Bewusstseinsbildung der Geschäftsführung in Bezug auf das Interesse von Aktivistengruppen im Unternehmen beschleunigen und die durch Daten gestützte Evidenz der Rentabilität belegen, die rechtzeitig in Investor-Relations-Aktivitäten investiert wird. Die Erweiterung von Engagement Analytics für Europa kennzeichnet eine Verbesserung in Bezug auf die Fähigkeit von Q4, das europäische Anlageverhalten online verfolgen zu können. Bevorstehende Veröffentlichungen des Produkts werden börsennotierten Unternehmen tiefere kontextuelle Einblicke in die Leistungsfähigkeit ihres digitalen Inhalts verglichen mit ihren Mitbewerbern ermöglichen und umfassen die problemlose CRM-Integration in die Workflow-Tools von Q4, um Kunden in die Lage zu versetzen, Einsichten in praktisches Handeln umzusetzen.

Die Q4 Virtual Events Plattform wurde entwickelt, um das Investoren-Eventerfahrungswissen zu erheben und innovative und attraktive Einnahmemöglichkeiten für börsennotierte Unternehmen bereitzustellen. Die innovative Plattform versetzt Investor-Relations-Verantwortliche mit den wichtigsten Anforderungen in die Lage, wie börsennotierte Unternehmen zu agieren: konsistente, wirkungsvolle und effektive Investorenkommunikation. Q4 Virtual Events stellt gegenwärtig in jedem Quartal mehr als 1.100 Events für Unternehmen weltweit zur Verfügung und wird dabei durch branchenweit führende Lösungen unterstützt, um maßgeschneiderte und sichere virtuelle Events bereitzustellen. Verbesserte Merkmale, wie etwa eine neue Anpassung von Sprecherprofilen, archivierte Inhalte durch Event-Kapiteleinteilung, zusätzliche benutzerdefinierte Felder zur Event-Anmeldung und verbesserte Video- und Audiofunktionalitäten sind für die Veröffentlichung innerhalb der nächsten Monate geplant.

"Wir sind äußerst erfreut, die Einführung sowohl von Engagement Analytics als auch Virtual Events in Europa bekannt zu geben, um strategische, effiziente und wirkungsvollere Interaktionen weltweit über sämtliche Kapitalmärkte hinweg steuern zu können", so Darrell Heaps, CEO von Q4. "Die innovative Technologie, auf der Engagement Analytics basiert, versetzt Q4-Kunden in die Lage, proaktiv agieren zu können, fundierte strategische Entscheidungen zu treffen und Aufträgen von Investoren Vorrang einzuräumen. Mithilfe von Virtual Events liegt unsere Priorität in der Bereitstellung einer nahtlosen Erfahrung für unsere Kunden, sodass sie sich auf ihre Strategien konzentrieren können, während sie die Beziehungen mit ihren Investoren skalieren und vertiefen."

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer CRM-Lösung für Kapitalmärkte und Tools für Aktionärs- und Marktanalysen. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen über Q4 finden Sie unter www.q4inc.com.

