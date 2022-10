Innovative intelligente Hydrationstechnologie hilft den Nutzern, sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren

Heute gab impacX (TASE: IMPC.TA), das Internet of Packaging Unternehmen, das über eine intelligente Internet of Things (IoT)-Verpackungsplattform eine komplette, vernetzte Erfahrung für Wasser-, Vitamin-, Nahrungsergänzungs- und Konsumgütermarken zur Verfügung stellt, eine Partnerschaft mit der globalen Sportgetränkemarke Gatorade bekannt. Das Ergebnis: Gatorade Smart Gx-Flaschen mit der Leistung der Wissenschaft und Technologie von impacX.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221013005461/de/

Pair the Gatorade Gx App with the Gatorade Smart Gx Bottle, powered by impacX, and jumpstart your health with fuel plans based on your activity, goals, duration, and more. (Photo: Business Wire)