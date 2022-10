London (ots/PRNewswire) -Das preisgekrönte Programm "DXC Dandelion" wird auf Europa und die Asien-Pazifik-Region ausgeweitetDXC Technology (NYSE: DXC) , ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, erweitert das Programm "DXC Dandelion", das neurodivergenten Menschen mit Autismus, ADHD, Dyslexie und anderen neurologischen Störungen hilft, eine Karriere in der IT-Branche aufzubauen.Nach dem Erfolg des Programms in Australien und Neuseeland startet DXC nun die Initiative in Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Das Vereinigte Königreich wird als erstes Land ein 12-monatiges Pilotprojekt starten, dem Bulgarien, Polen und die Philippinen folgen werden.Die Rekrutierung steht nun an allen neuen Standorten mit Beschäftigungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, einschließlich Datenanalyse, Softwareautomatisierung, Benutzererlebnis und Cybersicherheit, offen.Das Programm "DXC Dandelion" wurde 2014 in Australien mit dem Ziel eingeführt, neurodivergenten Menschen Möglichkeiten und Karrieren in der IT-Industrie zu bieten. Für die Teilnahme ist keine vorherige Berufserfahrung erforderlich und das Programm ist von DXC so konzipiert, dass Menschen mit aller Art von Fähigkeiten, die im Technologiesektor arbeiten möchten, teilnehmen können. Neben der Bereitstellung von Arbeitsplätzen bietet DXC den Teilnehmern eine technische und berufliche Ausbildung sowie professionelle Betreuung durch spezialisierte Berater.Michael Fieldhouse, Social Impact Practice Leader bei DXC Technology APAC, der für das DXC Dandelion-Programm verantwortlich ist, betont: "Neurodivergente Menschen verfügen oft über die außergewöhnliche Fähigkeit, visuell zu denken, und können sich auf Details konzentrieren. Diese Fähigkeiten sind insbesondere in Bereichen wie Cybersicherheit und Datenanalyse wertvoll. Indem wir ein gerechtes und positives Arbeitsumfeld schaffen und den richtigen Rahmen für Unterstützung bieten, geben wir den Teilnehmern von DXC Dandelion die besten Chancen, erfolgreich zu sein."Das DXC Dandelion-Programm in Zahlen:- Bisher wurden Beschäftigungsmöglichkeiten für mehr als 200 Personen geschaffen- 92 % Rückhalterate bei Beschäftigungen- 30 bis 40 % Steigerung der Gesamtproduktivität von Teams, die am Programm teilnehmen- Weltweit anerkannt von Branchenorganisationen, ausgezeichnet mit 17 internationalen Preisen für seinen Beitrag zur Entwicklung von sozial förderlichen Initiativen- In den letzten drei Jahren für die Leistungen des Unternehmens im Bereich Integration von Menschen mit Behinderungen in der Liste der höchstbewerteten Unternehmen des Global Disability Equality Index mit einer Bewertung von 100 % ausgezeichnet- Ein Pilotprojekt des Programms begann 2021 im Vereinigten Königreich und bot 15 neurodivergenten Personen Beschäftigungsmöglichkeiten- Teilnehmer haben die Möglichkeit, an Kundenprojekten zu arbeiten. Ein Beispiel: Das britische Departement of Health and Social Care (DHSC), bei dem vier Personen im Rahmen des DXC-Vertrags im Bereich Software-Tests und Benutzererlebnis (UX) zur Unterstützung des Programms Information Management Services 4 (IMS4) arbeiten.Chris Halbard, Präsident von DXC Technology, EMEA, fügte hinzu: "Wir betrachten die Investition in die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, und die Anerkennung der positiven Auswirkungen von Vielfalt am Arbeitsplatz als ein wichtiges Ziel bei unserem weiteren Wachstum. Aus diesem Grund erweitern wir DXC Dandelion in Europa und weltweit, um neurodivergenten Menschen zu helfen, ihre einzigartigen Talente zu entfalten, um sich, DXC und unsere Kunden zum Erfolg zu führen."Zusammenarbeit mit NGOsDXC Technology arbeitet mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Stiftungen und Bildungseinrichtungen zusammen, um die Reichweite und Wirkung des DXC Dandelion-Programms zu erweitern und unterstützt die Identifizierung und Auswahl von Teilnehmern, die davon profitieren könnten."Ungleichheiten bei den Erwerbsbeteiligungsquoten neurodivergenter Personen sind ein globales Thema, das eine gezielte Aufmerksamkeit verdient", sagte Susanne Bruyere, Professorin für Disability Studies und akademische Direktorin des Yang-Tan Institute on Employment and Disability, Cornell University ILR School. "Die Cornell University freut sich, mit DXC Technology zusammenzuarbeiten, um das DXC Dandelion-Programm weltweit voranzutreiben und Informationen über diese zielgerichteten Initiativen zur Einstellung von neurodivergenten Menschen über ein Online-Portal, das betreffende Programminformationen anbietet, breiter zugänglich zu machen."Um mehr zu erfahren und sich ein Video über das DXC Dandelion-Programm, einschließlich die Meinungen von Teilnehmern anzusehen, besuchen Sie bitte:https://dxc.com/uk/en/about-us/social-values/dxc-dandelion-programInformationen zum DXC Dandelion-ProgrammDas DXC Dandelion-Programm bietet ein Umfeld, das die Talente und Fähigkeiten neurodivergenter Menschen, beispielsweise Menschen mit Autismus, ADHD oder Dyslexie, unterstützt und fördert, und hilft ihnen, wertvolle Fähigkeiten für eine Karriere in der Informationstechnologie aufzubauen. Erfahren Sie auf DXC.com mehr darüber, wie wir Neurodiversität in der Belegschaft unterstützenInformationen zu DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie für Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu sorgen. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis in ihren IT-Umgebungen zu setzen. Aleksandra Andreasik-Binkowska, DXC EMEA,a.andreasikbinkowska@dxc.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1919428/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Rolls_Out_Global_Initiativ.jpg