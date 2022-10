Aggressives Ressourcenerweiterungs- und Definitionsbohrprogramm wieder mit höhergradigen Goldintervallen

Die Step-out- und Infill-Bohrungen von Tudor Gold auf seinem Flaggschiffprojekt Treaty Creek kommen weiter sehr gut voran. Das Explorationsprogramm 2022 durchschneidet weiterhin höhergradige Goldintervalle innerhalb breiter mineralisierter Hüllen im nördlichen Teil der Goldstorm-Lagerstätte.

Quelle: Tudor Gold

Sowohl die 300H- als auch die CS600-Domäne weisen eine sehr beständige Goldmineralisierung mit anhaltend starken Kupfergehalten auf, die in der gesamten CS600-Domäne beobachtet wurden. Diese beinhalten 2,00 Gramm Goldäquivalent pro Tonne über 66 Meter inklusive einem Intervall von 5 Meter mit 8,22 Gramm Goldäquivalent pro Tonne. Darüber hinaus weist die Domäne CS600 weiterhin eine sehr starke und beständige Kupfermineralisierung auf.

Weitere Bohrungen in diesem und im nächsten Jahr

Die Exploration mit dem Ziel das hochgradigen Goldpotenzial in der nördlichen Region der Goldstorm-Lagerstätte zu heben, wird eine Priorität für die Explorationssaison 2023 sein. Bis dahin werden die Bohrungen des diesjährigen Bohrprogramms noch bis weit in den Oktober hinein fortgesetzt, da die Goldstorm-Lagerstätte in alle Richtungen und in die Tiefe offen bleibt.

