Cork, Irland, und Philadelphia, Usa (ots/PRNewswire) -Neu geschaffene Plattform bietet komplettes Spektrum an Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen zur Unterstützung des gesamten Lebenszyklus pharmazeutischer und medizintechnischer ProdukteWater Street Healthcare Partners stellt beträchtliches Kapital für die weitere Expansion zur Verfügung und rekrutiert Brendan McAtamney als ChairmanZusammenfassung der Nachrichten- CXV Global, eine strategische Allianz bestehend aus Crest Solutions, Xyntek und VistaLink, vereint die drei Unternehmen unter gemeinsamen Eigentümern mit Panacea Technologies. Die Transaktion schafft einen führenden globalen Anbieter, der einzigartig positioniert ist, um den Betrieb im Bereich Life-Sciences zu optimieren.- Marktsituation: Da Unternehmen der Biowissenschaften Medikamente, neue Therapien und fortschrittliche medizinische Technologien entwickeln, produzieren und vertreiben, ist es eine Herausforderung, einen Anbieter von Technologielösungen zu finden, der den gesamten Umfang ihrer sich entwickelnden und zunehmend komplexen weltweiten Aktivitäten abdecken kann.- Diese strategische Transaktion verändert diese Dynamik und bietet Life-Sciences-Unternehmen ein umfassendes Portfolio innovativer Lösungen, die ihr weltweites Netzwerk von Abläufen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg automatisieren und digitalisieren.- Water Street Healthcare Partners, ein strategischer Investor im Gesundheitswesen, hat erhebliches Kapital für die Ausweitung des globalen Angebots der neuen Plattform bereitgestellt und Brendan McAtamney, ehemaliger CEO von UDG Healthcare, als Chairman eingestellt.CXV Global, eine strategische Allianz aus Crest Solutions, Xyntek Incorporated und VistaLink mit Sitz in Europa und den USA, hat heute bekannt gegeben, dass sie die drei Unternehmen mit dem in Philadelphia ansässigen Unternehmen Panacea Technologies unter einem gemeinsamen Dach vereint. Die Transaktion schafft einen führenden globalen Anbieter von Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen, der einzigartig positioniert ist, um den Betrieb im Bereich Life Sciences weltweit zu optimieren.Da die Unternehmen ihre Aktivitäten erweitern und ausbauen, um Produkte zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben, die von traditionellen Medikamenten bis hin zu neuen Therapien und fortschrittlichen medizinischen Technologien reichen, ist es eine Herausforderung, einen Anbieter zu finden, der den gesamten Umfang ihrer globalen betrieblichen Anforderungen abdecken kann. Durch den Zusammenschluss von CXV Global und Panacea Technologies ändert sich diese Dynamik. Gemeinsam bieten sie Life-Science-Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Technologien und professionellen Dienstleistungen, die die Effizienz ihrer weltweiten Aktivitäten über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg maximieren.Frank Madden, Mitbegründer und Chief Executive Officer von CXV Global, erklärte: "Diese strategische Transaktion beschleunigt unsere Expansion, um die wachsenden betrieblichen Anforderungen unserer Kunden zu unterstützen. Seit der Gründung von CXV Global im Jahr 2020 haben Crest, Xyntek und VistaLink aus erster Hand erfahren, wie viel mehr wir gemeinsam für unsere Kunden erreichen können. Die Zusammenführung von CXV Global und Panacea Technologies unter gemeinsamer Verantwortung stärkt unsere Fähigkeit, den gesamten Produktbetrieb unserer Kunden zu optimieren und zu unterstützen, von der Entwicklung bis zum Vertrieb, wo und wann immer sie ihn benötigen."Abhijit C. Jog, Gründer und Chief Executive Officer von Panacea Technologies, fügte hinzu: "Die Kultur und das Engagement von CXV Global im Dienste ihrer Kunden sind unserer unglaublich ähnlich. Wir haben beide neue Technologien entwickelt und unsere Fähigkeiten erweitert, da die Bedürfnisse unserer Kunden gestiegen sind und sich geändert haben. Die Kombination unserer Expertise in den Biowissenschaften und unserer Weltklasse-Lösungen ist ein natürlicher nächster Schritt, um unsere Arbeit voranzutreiben und einen bedeutenden Beitrag zum Vorhaben unserer Kunden, neue Therapien auf den Markt zu bringen, zu leisten."Leistungsstarke Plattform mit kombinierten FähigkeitenCXV Global und Panacea Technologies bieten eine leistungsstarke Plattform kombinierter Technologien und professioneller Dienstleistungen zur Optimierung der Abläufe in der Biowissenschaft in den Bereichen Produktentwicklung, Herstellung, Verpackung und Vertrieb. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:- ein umfassendes Portfolio innovativer Automatisierungslösungen und Digitalisierungskapazitäten, die maschinelles Sehen, Serialisierung, Digitalisierung und Ressourcen für F&E- und Produktionsstandorte umfassen- ein umfangreiches globales Netzwerk, das durch eine starke Präsenz in zwei der weltweit größten Biowissenschaftsmärkte verankert ist: Europa und den USA.- Produktionsaktivitäten rund um die Uhr und Unterstützung von Projekten an mehreren Standorten, in mehreren Ländern und in mehreren Sprachen, die 10 Zeitzonen umfassen- einen direkten Service von mehr als 500 Mitarbeitern weltweit, die über umfassende technische und ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse verfügenStrategischer Investor im GesundheitswesenCXV Global und Panacea Technologies gaben außerdem bekannt, dass sie sich mit dem strategischen Investor Water Street Healthcare Partners zusammengetan haben, um ihr neues gemeinsames Angebot auszubauen. Water Street hat erhebliches Kapital bereitgestellt, um die globale Präsenz und die Lösungen der neuen Plattform zu erweitern.Ernennung des VorsitzendenDarüber hinaus hat Water Street sein Branchennetzwerk genutzt, um Brendan McAtamney als Vorsitzenden der neuen Plattform zu gewinnen. Herr McAtamney, eine sehr erfahrene Führungskraft in der Pharmabranche, ist vor kurzem als CEO von UDG Healthcare in den Ruhestand getreten, nachdem er bei Abbott Laboratories eine herausragende Karriere absolviert hatte. Derzeit ist er Vorsitzender von Sharp Services und stellvertretender Vorsitzender von Inizio.Brendan McAtamney, der neu ernannte Vorsitzende, erklärte: "Ich freue mich, am Aufbau einer dringend benötigten Lösung mitzuwirken, um die wichtige Arbeit von Pharma- und Medizintechnikunternehmen zu fördern. Die Kombination der innovativen Technologien und Fähigkeiten von CXV Global und Panacea ist unvergleichlich. In Zusammenarbeit mit seinem talentierten Führungsteam haben wir eine sehr vielversprechende Gelegenheit, in unserer Branche etwas zu bewirken."Finanzielle Details zur Transaktion und zur Investition von Water Street wurden nicht offengelegt.Informationen zu CXV GlobalCXV Global entwickelt und liefert proprietäre Lösungen zur Automatisierung von FuE-, Fertigungs-, Verpackungs- und Vertriebsprozessen für Life-Science-Unternehmen. Das Unternehmen begann als strategische Allianz im Jahr 2020, als Crest Solutions, Xyntek Incorporated und VistaLink zusammenkamen, um auf Kundenanfragen nach einer integrierten globalen Automatisierungslösung zu reagieren. CXV Global ist in Irland, den Benelux-Ländern, Skandinavien, dem Vereinigten Königreich und den USA tätig. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: cxvglobal.com.Informationen zu Panacea TechnologiesPanacea Technologies ist auf erstklassige Produkte und Dienstleistungen spezialisiert, die die Herstellung von biopharmazeutischen Produkten, einschließlich Zell- und Gentherapien, automatisieren. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und war damals federführend bei der Entwicklung der Automatisierung für die größte Biotech-Anlage der Welt. Panacea ist für sein technisches Fachwissen hoch angesehen und hat für seine Innovation und Systemintegration Auszeichnungen der Industrie erhalten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: panaceatech.com.Informationen zu Water Street Healthcare PartnersWater Street Healthcare Partners ist ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche konzentriert. Das Unternehmen ist einer der aktivsten und erfolgreichsten Investoren im Gesundheitswesen und hat mehr als 150 Investitionen und Akquisitionen abgeschlossen, um mehr als 35 marktführende Unternehmen aufzubauen, die zu einer verbesserten Patientenversorgung, Innovation und einem effizienteren Gesundheitssystem beitragen. In enger Zusammenarbeit mit Gründern und Managementteams setzt Water Street sein umfassendes Branchenwissen und sein Netzwerk an Ressourcen ein, um deren Wachstumsziele zu unterstützen. Das Team von Water Street mit Sitz in Chicago ist eine einzigartige Mischung aus erfahrenen Führungskräften im Gesundheitswesen, Investmentexperten und Funktionsspezialisten. Weitere Informationen finden Sie auf waterstreet.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cxv-global-und-panacea-technologies-schliessen-sich-zu-einem-fuhrenden-anbieter-von-losungen-zur-optimierung-von-life-science-ablaufen-zusammen-301649215.htmlPressekontakt:Rachel O'Sullivan,CXV Global & Panacea Technologies,rachel.osullivan@cxvglobal.com,Kelly Zitlow,Water Street Healthcare Partners,Kelly.zitlow@waterstreet.comOriginal-Content von: CXV Global and Panacea Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165849/5344224