The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.10.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2022



ISIN Name

SE0018536922 PHARMIVA AB EM. 09/2022

CH0337829276 AEVIS VICTORIA 16-22

CH0195512519 UC-HVB 12-22 MTN

XS1689434824 WELL HOPE DEV.17/UND. FLR

XS2530010110 EIB 22/25 MTN

US651229AV81 NEWELL BRANDS 16/23

XS1308350237 NORDEA MORTG.B. 15/22 MTN

DE000SLB5599 LDSBK.SAAR IHS S.559

DE000HLB4AB5 LB.HESS.THR.CARRARA10Q/16

